Попасть в Рекомендации от TikTok: везение или работа?

Сегодня ТикТок – известная платформа для выкладки коротких роликов. Площадка дает возможность получить бесплатный трафик. Значительно увеличить число просмотров проще, если попасть в «Рекомендации». Но на самой платформе не указано, какие правила необходимо выполнять, чтобы сеть выделила ролик и начала его рекомендовать большому числу пользователей. Подбор контента проводит специальный алгоритм.

Как работает рекомендация ТикТок?





Рекомендации – вкладка площадки, куда выводятся самые популярные ролики. Блогер, которому удалось попасть в «Рекомендованное», сможет раскрутиться быстрее. Как правило, вместе с попаданием приходит и новый приток фолловеров. Юзерам нравится, что не нужно искать ролики самостоятельно. Ролики выбирают именно алгоритмы платформы. Выбор происходит на основе ранее поставленных лайков и сделанных просмотров.

ТикТок рекомендует по тому же принципу, что и в других социальных сетях. Чем выше вовлеченность, тем выше вероятность попасть в эту категорию. Шанс, в целом, есть у любого ролика.

Как попасть в рекомендации?





Конечно, создатели ТикТок не сообщают, как попасть в «Рекомендации». Но путем анализа получилось выяснить, что влияет на попадание в категорию. Схема кажется простой, но на самом деле секреты кроются за многими мелкими деталями.

1. Первое, что следует сделать, – это заполнить профиль в соответствии с правилами. Для этого следует поставить интересную аватарку, кроме того, ник должен запоминаться. Опишите, чем канал будет интересен зрителям.

2. Необходимо снимать интересные видео. Что можно снимать:

интересные ролики;

скетчи с сюжетом;

переодевание;

авторские клипы;

танцы;

караоке;

пародии;

быстрые обзоры покупок;

инструкции по макияжу и т.д.

3. Составьте график публикаций. Оптимально выкладывать 3-4 ролика в неделю, но можно и даже нужно больше.

4. Изучайте, что популярно на ТикТок, модные тренды, актуальные идеи и видео.

5. Добавляйте описания и хэштеги к ролику. Они помогут быстрее его найти.

Все вышеперечисленное значительно повышает шансы на попадание в «Рекомендации», но не гарантирует. Как же узнать, попали вы в данную категорию или нет. Стандартный статус профиля не позволяет это узнать, поэтому необходимо купить статус Про. Когда этот статус подключен, появится раздел со статистикой аккаунта. Информацию можно получить и по странице в целом, и по определенным роликам. Владелец профиля может узнать, откуда появились просмотры. Для этого необходимо зайти на нужный ролик, кликнуть на кнопку появления меню и войти в раздел «Аналитика». Система сразу отобразит, откуда пришли пользователи.





Что влияет на попадание в «Рекомендации»?





Много лайков . Если ролик понравился многим, значит, стоит его рекомендовать еще большему числу пользователей.

. Если ролик понравился многим, значит, стоит его рекомендовать еще большему числу пользователей. Комментарии . Это инструмент, который поднимает активность. Следует сподвигнуть пользователей на высказывания.

. Это инструмент, который поднимает активность. Следует сподвигнуть пользователей на высказывания. Репосты. Они тоже способствуют продвижению даже, если ролик не попадет в рекомендованное.

Если ролик смотрят до конца, система активнее его продвигает. Поэтому попадание в «Рекомендации» – это, прежде всего, работа. Нужно создавать качественный контент: снимать интересные ролики, следить за трендами, читать комментарии и узнавать мнения аудитории. Но нельзя сбрасывать со счетов и благоприятное стечение обстоятельств: алгоритмы ТикТок, время выкладки, количество пользователей в сети в данный момент времени и т.д.

Хотите попасть в «Рекомендации? Обращайтесь в нашу компанию.





Также рекомендуем - Старые и новые тренды TikTok: что будет популярно в 2021 году?



