Почему люди отписываются от профиля в Instagram?

Отток аудитории в Инстаграм – естественный процесс. Часто из-за излишков информации пользователи удаляют то, что для них неактуально, но если отписок слишком много, следует разбираться в причинах, понять, что автор контента, подвергшегося устранению из ленты, сделал не так.

1. Отписались ценители розыгрышей. Пользователи подписываются не ради того, чтобы следить за профилем, а чтоб принять участие в розыгрыше. Когда акция заканчивается, завершается и подписка. Если такое происходит, оптимально проводить конкурсы для постоянных подписчиков, а не применять акции и распродажи для привлечения новых.

2. Отписались боты. Их задача подписаться, максимум поставить лайк, но с течением времени такие профили неизбежно «отваливаются».

3. Коммерческие и рекламные профили подписываются, чтобы на них подписались в ответ. Если этого не происходит (и даже если вы подписываетесь в ответ), через пару недель в лучшем случае они отписываются, чтобы в собственной ленте не было ничего лишнего.

4. Интерес аудитории пропал. Это часто бывает неприятно слышать, но такая причина вполне может иметь место, если блогер не трудится над качеством фотографий и видеороликов, не предоставляет новую информацию. Иногда дело не в качестве контента, просто подписчик перестал интересоваться определенной тематикой, которую транслирует блогер.

5. Подписчики уходят к конкурентам. К примеру, вы рассказываете о кино или делаете обзоры книг, но таких блогеров, которые рассказывают о книгах и/или кино, огромное количество, и кто-то просто оказался ярче, харизматичнее, делал публикации регулярнее или обозревал более интересный и оригинальный контент. Чтобы такого не случилось, нужно изучать тренды социальной сети и прислушиваться к мнению своей целевой аудитории.

6. Что-то вызвало отрицательную реакцию фолловеров. Случается, что блогер может высказаться неоднозначно по отношению к кому-либо или написать провокационный пост на злободневную тему. Те, кого это задевает, отписываются, чтобы не видеть триггерного для себя контента. Старайтесь не выкладывать неоднозначные посты, потому что с одной стороны можно «хайпонуть», а с другой – потерять аудиторию.

7. Заброшенный аккаунт. Если вы ничего не выкладываете в течение нескольких месяцев, аудитория может забыть о существовании блогера и чтобы тот не висел мертвым грузом, убирают его из подписок. То же самое касается, если блогер никак не реагирует на комментарии и не отвечает на вопросы пользователей.

8. Излишняя навязчивость. Заваливать пользователей десятками постов в день – плохая идея. Регулярность не означает непрерывные сторис и бесконечные фото, которые постоянно появляются в ленте и перекрывают все остальное.

Отписка может произойти, если профиль был взломан, поэтому важно следить за собственной безопасностью.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в инстаграм.

Еще рекомендуем статью к прочтению: Личные сообщения в ТикТок: как включить и написать







