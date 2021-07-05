Почему не работает ТикТок: причины и что делать?

Неработающий ТикТок – проблема, а вот решения будут зависеть от причин, которые ее вызвали. Для начала, что делать, если ТикТок не загружается на смартфон:

следует убедиться, что применяется разрешенная ОС: это может быть Андроид или Айфон;

важно понять, что применяемая версия ОС дает возможность обеспечить поддержку приложения (эта информация отмечена в магазине приложений);

проверьте, хватает ли памяти.

Как решить вопрос регистрации?

На что обратить внимание при регистрации сервиса ТикТок?

проверьте правильность ввода телефонного номера;

проверьте корректность ввода электронной почты;

проверьте правильность проверочного кода, который поступает на гаджет через уведомление.

Есть и технические неполадки, но тут стоит смириться, не волноваться и выждать определенное время.





Что делать, если не удается войти в социальную сеть?

1. Сначала стоит попробовать выйти из приложения, затем осуществить перелогин.

2. Убедиться, что крепкое соединение с Интернетом. Если понадобится, отключить другое приложение, которое может сильно потреблять трафик.

3. Выключить ВПН.

4. Можно попытаться удалить приложение ТикТок, а после загрузить снова.

Еще одна трудность, которая может возникнуть – это невозможность выложить видео. С большой долей вероятности здесь причина кроется в недостаточном качестве Интернета. Как можно решить обозначенную проблему?

попробовать войти в режим «самолет»;

выключить Интернет и снова присоединиться к вай-фай;

закрыть все ненужные приложения и попробовать снова.

Если в ТикТок не работают эффекты, то есть их нельзя добавить в ролик, то вероятно вопрос в недостатке оперативной памяти. Решить проблему можно, если:

закрыть фоновые программы;

ликвидировать ненужные утилиты;

загрузить программу для очистки памяти и рационализации функционирования.

Эти рекомендации помогут нормализовать работу приложения ТикТок.





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