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Неработающий ТикТок – проблема, а вот решения будут зависеть от причин, которые ее вызвали. Для начала, что делать, если ТикТок не загружается на смартфон:

  • следует убедиться, что применяется разрешенная ОС: это может быть Андроид или Айфон;
  • важно понять, что применяемая версия ОС дает возможность обеспечить поддержку приложения (эта информация отмечена в магазине приложений);
  • проверьте, хватает ли памяти.

Почему не работает ТикТок: причины и что делать?

Как решить вопрос регистрации?

На что обратить внимание при регистрации сервиса ТикТок?

  • проверьте правильность ввода телефонного номера;
  • проверьте корректность ввода электронной почты;
  • проверьте правильность проверочного кода, который поступает на гаджет через уведомление.

Есть и технические неполадки, но тут стоит смириться, не волноваться и выждать определенное время.


Что делать, если не удается войти в социальную сеть?

1.     Сначала стоит попробовать выйти из приложения, затем осуществить перелогин.

2.     Убедиться, что крепкое соединение с Интернетом. Если понадобится, отключить другое приложение, которое может сильно потреблять трафик.

3.     Выключить ВПН.

4.     Можно попытаться удалить приложение ТикТок, а после загрузить снова.

Еще одна трудность, которая может возникнуть – это невозможность выложить видео. С большой долей вероятности здесь причина кроется в недостаточном качестве Интернета. Как можно решить обозначенную проблему?

  • попробовать войти в режим «самолет»;
  • выключить Интернет и снова присоединиться к вай-фай;
  • закрыть все ненужные приложения и попробовать снова.

Если в ТикТок не работают эффекты, то есть их нельзя добавить в ролик, то вероятно вопрос в недостатке оперативной памяти. Решить проблему можно, если:

  • закрыть фоновые программы;
  • ликвидировать ненужные утилиты;
  • загрузить программу для очистки памяти и рационализации функционирования.

Эти рекомендации помогут нормализовать работу приложения ТикТок.


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