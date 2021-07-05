Неработающий ТикТок – проблема, а вот решения будут зависеть от причин, которые ее вызвали. Для начала, что делать, если ТикТок не загружается на смартфон:
На что обратить внимание при регистрации сервиса ТикТок?
Есть и технические неполадки, но тут стоит смириться, не волноваться и выждать определенное время.
1. Сначала стоит попробовать выйти из приложения, затем осуществить перелогин.
2. Убедиться, что крепкое соединение с Интернетом. Если понадобится, отключить другое приложение, которое может сильно потреблять трафик.
3. Выключить ВПН.
4. Можно попытаться удалить приложение ТикТок, а после загрузить снова.
Еще одна трудность, которая может возникнуть – это невозможность выложить видео. С большой долей вероятности здесь причина кроется в недостаточном качестве Интернета. Как можно решить обозначенную проблему?
Если в ТикТок не работают эффекты, то есть их нельзя добавить в ролик, то вероятно вопрос в недостатке оперативной памяти. Решить проблему можно, если:
Эти рекомендации помогут нормализовать работу приложения ТикТок.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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