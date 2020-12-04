Старые и новые тренды TikTok: что будет популярно в 2021 году?

Тенденции в социальных сетях, особенно в такой молодой во всех смыслах и уже раскрученной сети, как ТикТок, изменяются часто, поэтому за ними нужно следить. Так проще привлечь внимание пользователей и в будущем удержать ее его. В ТикТок распространенные фишки меняются постоянно, ведь площадка сформирована для генерации современного видеоконтента.

Какие же тренды будут популярны в 2021 году?





1. Сейчас приобретает популярность переодевание. Можно снять ролик, как вы из халата перескакиваете в вечернее платье.

2. Фильтр плачущего лица. Подобные ролики не только скоро набирают просмотры, но и веселят юзеров.

3. Фильтр с лицом парня. Известный инструмент, который добавит женщине усы и бороду. Это смотрится достаточно смешно, помимо этого дает возможность разыгрывать сценки между парнем и девушкой, если автор ролика один.

4. Ролики с продуктами и кулинарией. В современных трендах ТикТок принято показывать, как готовить необычные, оригинальные блюда. Кроме того, любят снимать (и смотреть), как автор ролика пробует интересную еду.

5. Движения под музыку. Иногда известные люди снимают вирусные видео о том, как они танцуют под музыку, и другие пользователи переняли эту привычку.

6. Предмет на голове – это вид пранка. На человека могут надеть коробку. Когда он убирает предмет, видит, что человек рядом тоже с предметом на голове.

7. В клипах можно показывать итоги похудения, занятия спортом, любые изменения внешности.

8. Модный тренд – говорящие животные. На мордашку домашнего любимца накладывается человеческий рот с помощью особой маски. Дополнительно к этому добавляется запоминающаяся песня, которую многие называют прилипчивой или цитата, мем и т.д. Но здесь успех зависит от того, насколько слова совпадают с действиями и вообще видом животного.

Стоит использовать любые оригинальные тенденции, чтобы выделиться.





Какие же темы устарели?





Очень многие новички или пользователи, находящиеся на ТикТок давно, но не следящие за трендами, часто делают ошибку и снимают контент на устаревшие темы:

1. Тема коронавируса хоть и актуальна в социальном плане, но в Интернете и в частности в ТикТоке приелась и вызывает негатив.

2. Два человека, которые меняются одеждой, были жутко популярны, но сейчас тоже надоели, потому что большая часть роликов однотипны. В 2021 году это уже будет моветон.

3. Эксперименты с внешностью по-прежнему актуальны, а вот челленджи с макияжем были распространены во время самоизоляции. Теперь, когда люди вышли на работу, они потеряли актуальность.

Запретить снимать ролики на определенные темы никто не может, но и на большой охват тоже не стоит рассчитывать.

Чтобы следить за модными тенденциями, подпишитесь на известных блогеров и смотрите, что они выкладывают. На основе этих наблюдений можно генерировать свои ролики.

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