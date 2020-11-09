Популярные хэштеги в TikTok

Популярные хэштеги в ТикТок

Многие думают, что хэштеги – это только для социальной сети Инстаграм *. Однако это не так. Слова-метки, которые проставляются через решетку, используются и на Фейсбук * и на TikTok. Эти слова помогают отыскать публикацию по интересующей тематике среди огромного количества коротких роликов, которые в большинстве случаев выкладываются каждый день или через день.

В публикацию печатается ключевое слово или фраза с символикой «#». По такому слову содержание могут отыскать не только подписчики, но и другие пользователи. Поэтому хэштеги дают возможность не стеснять аудиторию в действиях.

Особенности тэгов ТикТок





Особенность работы хэштегов в социальных сетях практически одинакова. Но в ТикТок есть определенные нюансы. В этой социальной сети метки выполняют такие же функции, что и в других, но их еще применяют для флэшмобов и дополнительных фильтров.

При помещении ключевой фразы в поисковую строку и при переходе в раздел тэгов пользователь видит перечень похожих ключевых слов. Там можно отыскать наиболее известные тэги в ТикТок – наверху можно обнаружить метки с максимальным числом просмотров.

Важно! Цифра около тэга – это не число роликов с меткой, а общее число просмотров с таким тэгом. В разделе под названием «Лучшее» находятся ролики с наибольшим числом реакций и комментариев, где отмечен определенный хэштег. Если применять различные эффекты, например, изменение внешности, замедление, маски и т.д., необходимо дополнять описание подходящим хэштегом. Так можно получить дополнительное продвижение от подписчиков, которым нравится предложенный эффект. Помимо этого, в редакторе присутствуют не все эффекты, и их следует искать по хэштегу.

В ТикТок есть еще челленджи – это так называемые вызовы с простыми заданиями, которые заключаются, к примеру, в том, чтобы повторить под музыку определенные движения. Основная специфика челленджа – вирусное распространение. Те, кто хотят принять участие, ставят определенный хэштег на видео, где выполняют авторское задание.

Как задействовать хэштеги для продвижения?





С помощью хэштегов можно увеличить популярность страницы в сети: увеличить число просмотров, реакций, фолловеров.





1. Анализ конкурентов. В самом начале необходимо проанализировать и оценить видео конкурентов. Выделите, какие теги они применяют, какие из них популярны. Нужно не просто скопировать, но провести анализ чужих роликов, подкорректировать под свою страницу, изучить в целом, как все работает и делается.





2. Создание собственного фирменного хэштега поможет подняться на совершенно новую ступень. Можно мотивировать своих фолловеров на создание собственного контента. Есть вариант придумать хэштег, чтобы выпускать серию товаров, добавив серию роликов с анонсированием товаров и таким тегом.





3. Чтобы экономить время, выбирайте хэштеги с помощью специализированных сервисов. Есть вариант пользоваться генератором хэштегов. Он поможет отыскать требуемые метки, которые только понадобится ввести в поле, есть еще ключевые слова, наименование темы, сегмента. В ответ сервис выдает перечень подходящих тегов. Необходимо скопировать данные и поставить требуемый хэштег при посте своего видео.





4. Ускорение продвижения. Для этого потребуется тщательно изучить свою аудиторию, посмотреть, какие теги они задействуют в своих роликах. Создайте перечень наиболее известных и запустите парсинг (сбор открытой информации, который выполняется автоматически) пользователей по тегам. После того как примерная целевая аудитория собрана, можно начинать массовые подписки на этих пользователей. Это даст возможность быстрее получить популярность.





В ТикТок параметры описания лимитированы – всего 150 символов. В них необходимо вместить само описание и хэштеги.





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