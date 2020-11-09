Рекомендации в ТикТок: как туда попасть?

В настоящее время такая социальная сеть, как TikTok, бьет все рекорды популярности. Платформа взяла на себя задачи развлечения подростков, школьников и молодых людей и успешно справляется с возложенными обязательствами. В ТикТок, как, например, в Инстаграм * есть рекомендации. Кто-то сразу обратил на них внимание, а кто-то нет. Однако они могут быть важны.





Раздел рекомендаций в ТикТок





Рекомендации – это часть приложения, где отображаются самые известные ролики. Для самого блогера это отличная возможность бесплатно и достаточно быстро раскрутиться, продвинуться, развить свою страницу. Рекомендации на этой площадке – такой себе Топ, откуда, как правило, и приходят новые фолловеры. В ТикТок есть три метода посмотреть содержание:





1. Поиск по ключевым словам, то есть хэштегам. Пользователь вводит в поисковую строку определенные слова, и система выдает по этим тегам список видео, тема которых имеет отношение к хэштегу, то есть к тому, что хочет просмотреть юзер.

2. Просмотр роликов тех, на кого вы подписаны. Это понятно. В новостной ленте вы видите обновленный контент тех, на кого подписаны или с кем являетесь «друзьями» в социальных сетях.

3. Просмотр ленты «Рекомендаций». Специфика функционирования рекомендаций в ТикТок состоит в том, что пользователю нет необходимости искать ролики. Система самостоятельно подбирает подходящие для него. Алгоритм базируется на том, что пользователь уже посмотрел и полайкал или прокомментировал ранее. Это одна из наиболее распространенных категорий на платформе.





Как функционируют рекомендации в ТикТок? Что может обеспечить попадание в обозначенную категорию? Здесь работает то же условие, что, в общем-то, действует и в прочих социальных сетях: чем больше вовлеченность, тем больше вероятность, что ваша страница понравится алгоритму, и он отправил профиль в «Рекомендации». Благодаря тому, что блогер попадал в «Рекомендованное» можно получить дополнительные просмотры и дополнительные же реакции и комментарии, приток новых фолловеров, а вместе с ними повышение активности на странице.

С самого начала в «Рекомендации» может попасть практически любой ролик, важно там задержаться, сохранить свои позиции при возрастающей конкуренции или попасть туда заново.

Специфика появления рекомендаций такова: в рекомендациях часто появляются ролики, которые лайкают ваши подписчики, учитывается общность пользователей, интересов. Далеко не все пользуются данным разделом, причем зря, потому что в данной категории можно отыскать интересные для себя ролики.





Как попасть в списки рекомендованных?





Чтобы оказаться в разделе «Рекомендованное», необходимо следующее:





оформление аккаунта по всем правилам продвижения и обеспечения заинтересованности пользователя;

регулярно делать качественный контент: в случае с ТикТок имеется в виду то, что постоянно нужно выкладывать интересные ролики, которые понравятся вашей целевой аудитории;

как можно чаще стараться снимать видео на популярные, модные темы, для этого можно изучать аккаунты успешных блогеров, смотреть на количество лайков, подписчиков и комментариев.





У вашего профиля должно быть немалое число подписчиков (живых пользователей, а не ботов), которые активно ведут себя в профиле. Система порекомендует вашу страницу тем, кто подписан на ваших подписчиков. Последнее может иметь варианты, но вот то, что раскрученным профилям с большим количеством подписчиков проще попасть в «Рекомендации», уже доказано. Комбинация разных способов и ответственный подход гарантируют успех.





Также рекомендуем - Самые первые шаги в продвижении страницы ТикТок