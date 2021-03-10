Правила продвижения онлайн школы в Инстаграм

Собираетесь раскручивать онлайн-школу? Совсем необязательно расходовать много средств на рекламу. Есть много действенных методов по продвижению, которые можно применять. Для чего пригодится Insta онлайн школе? Важно сделать анализ ЦА, чтобы узнать, есть ли в этой социальные сети нужные люди. Если перспективы для продвижения дела существуют, то нужно создавать страницу и раскручивать. Первые итоги будут видны за короткое время.

Главные правила продвижения

Все посты и сторис на платформе Инстаграм должны приносить увеличение охвата и новых клиентов. Простые и выполнимые правила по продвижению включают следующие главные части:

1. Формирование содержательных публикаций. Уникальное качественное содержание постов и сторис в социальной сети – важное условие успеха. Интересные публикации дают возможность привлечь аудиторию, раскручивать онлайн-школу на платформе. Посмотрите страницы конкурентов и убедитесь, какие темы «заходят» подписчикам лучше всего. Это универсальный совет, и он подходит для продвижения практически любого бизнеса.

2. Пробуйте отличающиеся варианты подачи данных. Это поможет понять, какой охват у публикаций, сколько фолловеров пришло на страницу, какие посты нравятся больше всего.

3. Правильно оформляйте профиль. В Инстаграм немаловажное значение имеет визуальная составляющая. Потому необходимо уделять внимание оформлению профиля. В шапке аккаунта стоит отметить главные данные об онлайн-школе, о ее преимуществах, специфике. Укажите несколько причин, зачем юзеру стоит оформить подписку. Есть вариант поставить несколько эмоций, но не стоит этим злоупотреблять.

4. Создайте «вечные сторис» (сторис, которые сохраняются постоянно, а не только на одни сутки). В них можно указать прайс, ценовую политику онлайн школы, услуги, которые она предлагает, возможности. Сериям тематических сторис стоит дать названия, чтобы пользователь сразу ориентировался, где можно отыскать ту или иную информацию.

5. Специалисты рекомендуют создавать публикации в едином стиле. Это даст возможность создать определенную атмосферу в блоге, настроение, поддерживать одну стилистику в аккаунте.

6. Используйте теги #школаонлайн, #онлайншкола, #современнаяшкола, #дистанционноеобучение. Это дополнительный ориентир для пользователей.

Если у школы есть компании-партнеры, рекомендуется упоминать их профили в публикации. Это значительно расширит аудиторию.

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