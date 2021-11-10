Промоакции в Инстаграм: как их использовать?

При всей популярности Инстаграм промоакции в настоящее время остаются для некоторых непонятным инструментом развития. Что они собой представляют? Промоакция в Instagram – это реклама, которая дает возможность продвигать посты в ленте новостей или истории. С помощью данного инструмента любую публикацию или сторис можно показать в новостной ленте других юзеров с пометкой «Реклама». Основное преимущество состоит в том, что их легко запустить и для этого не требуется настраивать много параметров.





Другие плюсы:

1. Кнопки СТА. Внизу поста есть кнопка, кликнув на какую пользователи отправляются на внешний сайт или профиль в Инстаграм.

2.Промоакции воспринимаются системой просто как очередные посты в ленте. Это абсолютно такая же публикация, и о том, что это реклама свидетельствует только маленькая, малозаметная надпись.

3.Это отличный вариант для работы с узнаваемостью. Даже если фолловер ни разу не перейдет по предложенному линку, он запомнит наименование бренда.

Промоакции могут применять разные интернет-магазины. С помощью такого инструмента продвижения можно привлекать аудиторию на ивенты, сообщать об акциях, оповещать о новинках.

Цели, которые можно достичь с помощью промоакций

повышение число фолловеров профиля;

увеличение продаж;

привлечение к ивентам;

повышение конверсии;

выход на новую ЦА.

Такой инструмент оптимален и для того, чтобы возвратить утраченную лояльность к устаревшему контенту, привлечь к нему новых пользователей и лайки.

Специфика промоакций





эти инструменты запускаются через саму платформу Инстаграм;

дают возможность показывать любые посты, даже выложенные задолго до запуска промо;

легкая настройка, с которой справится новичок;

характеризуются доступной ценой за клик.

Из-за простоты задействования некоторые полагают, что промоакции не применяют профессионалы, однако это такой же эффективный инструмент продвижения, направленный на повышение трафика поста, а если правильно подобрать публикацию, становится двигателем продаж.

Отличия промоакций

Исходя из специфики, контента различают такие типы промо:

1.В новостной ленте. Порядок показа промо определяется алгоритмом Инстаграм с обязательным учетом того, какой контент может быть интересен пользователям. Промоакция, которая находится в самом начале ленты новостей, интуитивно воспринимается пользователями как интересная.

2.В сторис. Это сегодня очень популярный и посещаемый раздел Инстаграм. Здесь выкладывают небольшие ролики и фото с эмодзи и подписями, и люди, уставшие от ленты, просматривают истории с большей охотой. К рекламе в историях фолловеры относятся лояльнее.

Исходя из того, какие именно ролики и фотографии выбраны для промо, запуски подобных акций дают разный результат. Если протестировать имеющийся контент и запускать разные посты, можно сделать промоакции продающими, такими, что увеличивают охваты и привлекают трафик. Важно учитывать, что промоакции запускаются с бизнес-профиля.





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