Путеводитель по Инстаграм *: зачем он нужен?

Что такое путеводители в Instagram *? Это обновленный тип контента, который не явился относительно недавно. По сути, это наборы публикаций, мест или товарных позиций на платформе. После формирования такого путеводителя на основной странице аккаунта высветится обновленная категория с путеводителями. При использовании гайдов можно сочетать несколько тематических постов, сделать подборку товаров или мест, какие нужно посетить.

Для делового аккаунта это вариант соединить между собой товары и публикации, которые посвящены одной теме. Это могут быть товары для летнего отдыха, одежда, канцелярия или гайд о том, как грамотно отправляться в поездку в период карантина, что для этого нужно.

Инструкция: как создать путеводитель

Для формирования гайда на платформе, необходимо осуществить такие действия:

1. Необходимо открыть основную страницу аккаунта и в верхнем углу справа кликнуть на значок плюса. Снизу появится меню, где следует выбрать категорию «Путеводитель». Перейти к формированию своего путеводителя можно, просмотрев чей-то гайд до конца. В конце будет кнопка, которая называется «Сделать путеводитель».

2. Подберите, какой комплект собираетесь создать:

· места – выборы геолокаций из платформы – отличное решение, если необходимо отметить несколько офисов на карте;

· товары – в эту категорию можно добавлять лишь товары из остальных магазинов или непосредственно из вашего личного магазина, если имеются соответствующие настройки;

· публикации – комплект постов.

Далее подробно расскажем о том, как выглядит гайд по публикациям:

3. Подберите публикации в той последовательности, в какой они должна быть в путеводителе. Кликните «Далее». На количество публикаций безлимит.

4. Напишите наименование путеводителя и впишите текст описания (кратко). Необходимо быть максимально информативным, чтобы, когда другой пользователь открыл путеводитель, сразу понял, о чем он.

5. Обложка путеводителя – фотография первого поста – чтобы поменять ее, нужно кликнуть на «Изменить фото обложки». Обложкой может служить любое изображение, которое уже выложено в аккаунт. Загрузить произвольную обложку нельзя.

6. Любую публикацию получится отдельно дополнить названием и кратким текстом.

7. Если стремитесь поменять порядок публикаций в гайде или что-то убрать, нужно кликнуть на три точки около любой публикации и подобрать требуемый пункт. Это «убрать из путеводителя» или «поменять порядок постов». Когда собираетесь менять порядок публикаций, можно просто зажать требуемую публикацию и перетащить на новое место в перечне.

Когда все настройки и оформление будут завершены, нужно нажать на «Далее» сверху и на новом экране кликнуть на «Поделиться», чтобы выложить путеводитель. Если до поры до времени не хотите его выкладывать, можно сберечь в черновике.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию и мы поможем накрутить просмотры в инстаграм *.

Еще рекомендуем статью к прочтению: Ошибки при использовании TikTok для рекламы



