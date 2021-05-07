Различные способы репостов Инстаграм *

Разные способы репостов Инстаграм *

В Инстаграм * можно делать репост историй, публикаций, видео IGTV. Есть разные способы, как это можно сделать.

1. Поделиться контентом можно, например, через приложение. Чтобы поделиться публикацией другого пользователя, следует загрузить приложение (в самой Инсте подобных опций еще нет). Рекомендуется задействовать сервисы, какие указывают логин пользователя в публикации. Таким образом, можно не бояться, что будут нарушены авторские права на чужой контент. Если приложение не предусматривает такого, можно отметить пользователя, чей контент вы репостите, в ручном режиме. Но лучше, чтобы отметка была на самой фотографии.

2. Репост публикации в Инстаграм * в социальные сети. Подобный репост можно настроить в момент выкладывания публикации. Для начала следует добавить фотографию, после отредактировать, применить фильтры. На стадии добавления описания, добавления геоданных, в настройках можно отыскать пункт «где поделиться». Ползунок нужно переместить в активное положение. Он будет подсвечен синим. Так получится поделиться в 4 социальные сети: Фейсбук *, Твиттер, Тамблер, Одноклассники. Когда делаете это впервые, то нужно привязать эти профили к Инстаграму *. Если активировать данную опцию, то в обозначенных социальных сетях автоматом будут появляться анонсы новых публикаций.

3. Репост публикации в Директ. Поделиться обозначенным постом можно в личных сообщениях без привлечения дополнительного софта. Для этого необходимо отыскать пост в ленте и кликнуть на значок самолетика по ним. Откроется перечень контактов, с кем можно поделиться публикацией. Можно кликать «Отправить». Еще вариант – открыть меню поста, а после «Поделиться в». В числе методов нужно выбрать тот, который именуется «Chats» с иконкой Insta, откроется перечень контактов, нужно будет кликнуть на кнопку «Отправить», и публикация отправится в Директ.

4. Репост публикации в историю. Репост публикации в историю происходит так же, как и в Директ. Для этого следует кликнуть на иконку самолетика, открывается точно так же перечень контактов, а над ними строчка «Добавить публикацию в историю». Это метод не сработает, если у автора закрыт аккаунт.

5. Репост истории в публикацию. Для этого следует открыть выложенную историю, кликнуть на значок «Еще» с тремя точками. Выбрать категорию «Поделиться в публикации». Далее следует отредактировать фотографию – обрезать, добавить фильтры (как и в случае обычного добавления поста). Получится стандартная публикация, но на логин пользователя нажать не получится.

6. Репост истории в Директ. Для этого следует открыть выложенную историю, кликнуть на «Поделиться». Варианты зависят от того, репостите вы свою историю или чужую. В открытом окне следует выбрать Chats и нужный контакт из предоставленного перечня. То же самое нужно сделать, чтобы отправить историю в мессенджеры, социальные сети на почту.

7. Репост сторис в сторис. Для этого вас должны отметить в истории. Просто так не получится делать репосты чужих историй. Естественно, репост можно сделать только из открытого аккаунта. И у автора данного контента должно быть разрешение в настройках на то, что их истории можно репостить.

Репост дает возможность делиться чужими интересными публикациями, делать анонсы, распространять информацию, но всегда нужно помнить об авторских правах. Нельзя строить на одних репостах контент своей страницы.

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