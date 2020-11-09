Самые первые шаги в продвижении страницы TikTok

Самые первые шаги в продвижении страницы ТикТок

Продвижение страницы в TikTok точно так же требует внимательности, последовательности, ответственного подхода, как и в случае с другими социальными сетями. Несмотря на то, что ТикТок – соцсеть, которая взяла на себя развлекательные функции и генерацию так называемого легкого молодежного контента, вопрос продвижения очень серьезный. К развитию собственной страницы вне зависимости от того, что предлагаете, продаете, показываете, создаете, необходимо подходить со всей ответственностью и скрупулезностью.





У пользователя возникают различные вопросы:





1. О чем делать ролики?

2. Когда их размещать? Как часто?

3. Какие требуется задействовать хэштеги?

4. Где взять первых подписчиков?





Многие очень переживают по поводу того, что работы предстоит много, а гарантии никакой нет. Некоторые пользователи из-за этого не создают страницу, а если и создают, то очень быстро забывают о ней, делают и публикуют ролики время от времени. Что же предстоит сделать, чтобы цель перестала казаться далекой мечтой и стала вполне выполнимой?





Начинаем раскрутку страницы в ТикТок





Первое, что нужно сделать, – определиться с тематикой страницы, способами ее ведения. Как мы уже упомянули, в ТикТок в основном выкладываются развлекательные ролики. Что это может быть?





· занятия спортом, тренировки;

· кулинарные поединки;

· ролики с домашними животными;

· костюмы, косплей, реконструкция;

· пародии на известные сериалы или шоу;

· бэкстейджи с фотосессий и т.д.





Определитесь, о чем будет ваш аккаунт, учитывайте специфику данной социальной сети, особенности целевой аудитории. Когда определитесь, о чем будет страница, следует:





1. Разобраться, на кого будет ориентирован аккаунт. Представьте, как выглядят люди, которые подписаны на страницу. Помните, что примерный возраст пользователей ТикТок: 13-25 лет. Но есть и старше. Подумайте, кого вы хотите видеть в числе подписчиков: школьников, студентов, мужчин, женщин. Что их может интересовать? После анализа постарайтесь дать на своей странице то, что хочет целевая аудитория.

2. Познакомьтесь со страницами конкурентов. Посмотрите, какие ролики набирают больше всего просмотров, комментариев, реакций, какая тематика актуальна, вызывает ажиотаж и активность пользователей. Возьмите все проанализированное на заметку. Однако не нужно копировать чужой контент. ТикТок не станет продвигать материал, который уже у кого-то был. И соответственно страницы, которая постит такой материал, это тоже касается.

3. Важно выработать свой стиль оформления роликов. Старайтесь придерживаться его впоследствии. Это формирует эстетичное изображение, блог становится узнаваемым уже, когда на него подписано множество фолловеров.

4. Снимайте и публикуйте ролики. Никто не захочет быть фолловером пустого профиля. Сначала нужно выложить хотя бы 10-15 роликов. Это должны быть оригинальные интересные, привлекающие и удерживающие внимание видео. Потом стоит регулярно постить новые видео и помнить о том, что они должны быть яркими и четкими.

5. Во время публикации постов выставляйте геометки и хэштеги. Это даст возможность заинтересованным пользователям отыскать ваши видео в огромном потоке информации.





Основное – набрать первую тысячу подписчиков. Аккаунты с малым числом подписчиков несильно пользуются доверием, им сложнее привлекать других фолловеров. Если вы только начали продвижение в ТикТок, нужно взвешивать все «за» и «против», анализировать, делать ставку на регулярность и качество. Привлекайте подписчиков через другие социальные сети, ссылки на сайты и т.д.





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