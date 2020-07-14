Секреты повышения эффективности аккаунта в Instagram

Секреты повышения эффективности аккаунта в Инстаграм

Допустим, Вы уже создали страницу в Instagram, подобрали удачное фото профиля, написали лаконичное, но содержательное описание страницы, но это только начало. Впереди Вас ожидает непаханое поле работы по привлечению целевой аудитории. Существует немалое количество инструментов, которые при грамотном использовании помогут внести Ваш аккаунт в ТОП Инстаграм, значительно увеличив число фолловеров и улучшив продажи.





Использование хештегов





Хештег должен соответствовать теме публикации, раскрывая ее. Применение тэгов позволяет пользователю быстро найти интересующую его информацию. Не стоит недооценивать важность слов-меток. Именно от грамотности их составления будет зависеть, найдут ли Ваш пост потенциальные потребители Вашего продукта. Если Вы заведете ежедневные рубрики, стоит создать по тэгу для каждой из них, а также можно использовать один общий, перейдя по которому пользователь увидит все публикации Вашего аккаунта. Оптимальным числом хештегов под одной публикацией принято считать 5-7 штук. Существуют сервисы, позволяющие отсортировать тэги по направлениям и выбрать наиболее популярные в Вашей сфере деятельности. Однако стоит понимать, что по самым часто используемым словам-меткам войти в ТОП крайне сложно, поэтому стоит использовать и менее популярные хештеги, а также создавать свои авторские.





Фото и видео контент





Важно помнить, что в первую очередь Инстаграм – это лента фотографий, поэтому основной упор стоит делать именно на их качество и профессионализм. Выкладывая фото, стоит позаботиться о таких моментах:





предлагая снимки товара, его необходимо сфотографировать с различных ракурсов, чтобы потенциальные покупатели могли сложить о продукции как можно более четкое представление;

публикуя фотографию услуги, стоит разместить поэтапные снимки выполнения процедуры, если, конечно, они не носят слишком личный характер, также стоит оформить снимки формата «до/после».





Стоит определиться со стилем и цветовой гаммой и придерживаться их. На фотографиях небольшим шрифтом можно размещать логотип или название бренда. В зависимости от выбранной Вами тематики и целевой аудитории, стоит использовать в постах юмор, медиа-ассоциации и другие приемы привлечения внимания.

Размещая видео, следует помнить, что один ролик не может превышать по времени одной минуты, в которую необходимо успеть вложить всю самую важную информацию. Не стоит пренебрегать видео контентом, так как он становится все популярнее среди пользователей.





Взаимный пиар





Преимущества этого способа продвижения аккаунта заключатся в том, что он простой и бесплатный. Взаимный пиар возможен среди страниц, представляющих смежные направления. Например, парикмахеры и визажисты, фитнес-клубы и спортивное питание и пр. Естественно, необходимо искать аккаунты с как можно большим количеством подписчиков, чтобы максимальное количество людей увидело рекламу Вашей страницы. Но и с Вами станут сотрудничать только при наличии у Вас достаточного числа фолловеров.





Продвижение аккаунта





Получить желаемое количество подписчиков можно, прибегнув к таргетированной рекламе. При ее размещении выбирается определенная целевая аудитория с учетом пола, возраста, семейного положения, интересов и пр. Преимущество подобного метода заключается в высокой эффективности, недостаток – в относительной дороговизне. Стоит сказать, что использования тагретированной рекламы имеет смысл только для аккаунтов с немалым количеством подписчиков. Если же у Вашей страницы пока недостаточное число фолловеров, стоит обратиться к накрутке подписчиков в Инстаграм. Мы предлагаем эту услугу по выгодной цене, гарантируя безопасность и эффективность проделанной работы.





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