Симпл-димпл и поп-ит: как задействовать свежие фишки для популярности в TikTok?

Все знают, что такое пупырчатый полиэтилен и для чего он нужен. Точно так же известно, что многие любят «хлопать» по упаковочной пленке, это вызывает определенные приятные ощущения и повышает настроение. Так вот поп-ит и симпл-димпл – вечные пленки из силикона, которые можно хлопать. Поп-ит – антистресс-игрушка, сделанная из нескольких силиконовых пузырьков. Если их придавливать, они просто выгибаются в противоположную сторону, и их можно хлопать заново. Симпл-димпл – тоже игрушка подобного плана, однако она меньше по габаритам, и в ней меньше пузырьков. Его комфортно брать с собой.

По известности подобные приспособления уже перещеголяли спиннеры. Они недорогие по стоимости.









А что же ТикТок?

Такие игрушки реализуются в торговых точках уже достаточно давно. Но приобрели огромную популярность эти приспособления именно благодаря ТикТок. Пользователь просто снял с ролик с подобной игрушкой, что и вызвало волну повторений и известности. Совершено разные пользователи делали обзоры на описанные выше приспособления, лопали пузырьки на скорость, показывали, как симплы и поп-иты работают. Есть даже ролики, где предлагаются мастер-классы на тему того, как сделать такую антистресс-игрушку самостоятельно.

Для приспособлений придумываются отдельные игры. Лопание шариков на скорость – это только верхушка айсберга. Еще один вариант игры: пользователь бросает шарик в ямку, переворачивает поп-ит и начинает хлопать пузырьки поочередно. Фолловеры пишут в комментариях номер пузыря, под каким спрятан шарик. Комментирующие благодаря такой игре «прокачивают» внимательность, а владелец аккаунта получает активность под роликом. Если приспособления разноцветные, то можно угадывать оттенок пузыря по номеру, когда его хлопнут. К примеру, 5, красный. Пользователь хлопает пузырьки по очереди.

Такие игрушки – еще один яркий пример того, как лента рекомендаций ТикТок может вывести в ТОП практически все, что угодно.





Как применить новые возможности?

С целью больше попадать в ТОП ТикТок, следует следить за модными тенденциями и снимать ролики на известные темы. Лучше обыгрывать ролики с поп-ит так, чтобы это комбинировалось с остальным содержанием. Пронаблюдайте, какие ролики с игрушками-антистресс сегодня на пике популярности и сделайте еще лучше и креативнее. Рекомендуется не повторять то, что уже есть, а внедрить свою собственную фишку. Определенный период данные игрушки будут в тренде, так что нужно этим пользоваться.





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