Сколько стоит накрутка подписчиков в Инстаграм

Сколько стоит накрутка подписчиков в Instagram

Самостоятельно раскрутить аккаунт в Instagram очень сложно. Вы можете потрать массу времени, приложить максимум усилий, но все равно не добиться того результата, на который рассчитывали. В первую очередь это связано с огромной конкуренцией и необходимостью придерживаться немалого количества правил при продвижении страницы. В связи с этим многие прибегают к покупке фолловеров, лайков и просмотров. Это неплохой вариант расширения аудитории, как для начинающих, так и для состоявшихся пользователей, в случае грамотного его использования. Подобная услуга редко позволяет получить реальных, заинтересованных подписчиков, зато повышает престижность и уровень доверия к аккаунту, создавая своего рода массовку. Многих интересует вопрос, сколько стоит накрутка подписчиков в Инстаграме. Ее стоимость зависит от различных факторов, которые мы сейчас рассмотрим.





Стоимость подписчиков в Instagram





Наиболее востребованные услуги среди пользователей, желающих раскрутить свой аккаунт в Инстаграм – массфолловинг и масслайкинг. При их заказе Вам предстоит потрать от 500 до 1000 рублей в месяц, при этом получать 100-500 новых фолловеров в неделю. Цена варьируется в зависимости от типа страницы и контента. В среднем один подписчик стоит 0,5-2 рубля, если речь идет об офферном аккаунте – 0,4-1 рубль. При желании Вы можете заказать таргетированную рекламу в Инстаграм, однако стоит она недешево, а при неправильной настройке не принесет требуемого результата.

Сколько бы ни критиковали массфолловинг, этот инструмент продолжает активно и небезуспешно применяться пользователями, желающими продвинуть свой аккаунт в Инсте. К тому же, появляются новые сайты, программы, облачные платформы с дополнительными услугами. Внедряются дополнительные инструменты:





рассылки и приветствия в директ; автопостинг; работа с комментариями внутри системы и др.





Если Вас интересует, сколько стоит накрутить 100 подписчиков в Инстаграм, мы предлагаем эту услугу всего за 45 рублей. Наши цены одни из наиболее выгодных на рынке, при этом мы гарантируем высокое качество аудитории, безопасность, гарантию от списания и бана. Процесс оформления заказа очень прост: выбирайте пакет, заполняйте форму и отправляйте заявку. Удобный, понятный интерфейс сайта и быстрый запуск позволят Вам получить желаемый результат в самые короткие сроки.





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