Создание эффективного профиля в Instagram

Продвижение бизнеса в Instagram становится все актуальнее, ведь число пользователей данной социальной сети не перестает расти. Это удачное решение для компаний, предлагающих различные товары и услуги. В Инстаграме можно создавать профили трех видов:
Профили имеют различные настройки и возможности. К примеру, только личный аккаунт может быть закрытым, а авторский и бизнес – нет. А бизнес-профиль – единственный, в котором имеется расширенная статистика аудитории с доступом ко всем данным пользователей. Эта функция позволяет видеть, какой контент привлекает внимание Вашей аудитории, детально изучить охват, результативность и повысить эффективность взаимодействия с подписчиками.
Удачное решение – настройка кросс-постинга через связь страницы в Инсте с Facebook. В последнее время многие пользователи отдают предпочтение просмотру сторис. Если у Вас коммерческий профиль, добавлять в них ссылку на продукцию или партнерку можно будет только после того, как число фолловеров перевалит за 10 тысяч человек. В этом случае услуга накрутки подписчиков Инстаграм придется кстати.
Авторский профиль чаще всего создают блогеры, фотографы, массажисты и прочие узкопрофильные специалисты. Для таких страниц больше пойдет накрутка лайков, так как их число позволит повысить доверие к владельцу аккаунта, а пользователей лучше привлекать путем естественного прироста, так как имеет смысл обзавестись фолловерами, реально заинтересованными в услуге.
Чтобы создать правильную страницу, стоит придерживаться трех простых правил:
Главное, при естественном продвижении уделять этому вопросу достаточно времени, придерживаясь установленной регулярности размещения публикаций, оптимальным вариантом считается 1-2 постов в день, не снижая при этом качества контента. Если Вы ограничены во времени или хотите получить результат максимально быстро, предлагаем воспользоваться услугами нашей компании. У нас Вы можете заказать требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров, отдав небольшую денежную сумму и не сомневаясь в эффективности и безопасности предоставляемых нами услуг.
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