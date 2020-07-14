Создание эффективного профиля в Instagram

Создание эффективного профиля в Инстаграм

Продвижение бизнеса в Instagram становится все актуальнее, ведь число пользователей данной социальной сети не перестает расти. Это удачное решение для компаний, предлагающих различные товары и услуги. В Инстаграме можно создавать профили трех видов:





Личный – в основном такие пользователи не обращаются к накрутке подписчиков, так как страница оформляется для узкого круга друзей и знакомых.

– в основном такие пользователи не обращаются к накрутке подписчиков, так как страница оформляется для узкого круга друзей и знакомых. Авторский – в этом случае владельцы страницы прибегают к накрутке фолловеров для повышения доверия среди реальных пользователей;

– в этом случае владельцы страницы прибегают к накрутке фолловеров для повышения доверия среди реальных пользователей; Бизнес-профиль – использование накрутки позволяет привести на такой аккаунт большее количество потенциальных потребителей.





Профили имеют различные настройки и возможности. К примеру, только личный аккаунт может быть закрытым, а авторский и бизнес – нет. А бизнес-профиль – единственный, в котором имеется расширенная статистика аудитории с доступом ко всем данным пользователей. Эта функция позволяет видеть, какой контент привлекает внимание Вашей аудитории, детально изучить охват, результативность и повысить эффективность взаимодействия с подписчиками.





Удачное решение – настройка кросс-постинга через связь страницы в Инсте с Facebook. В последнее время многие пользователи отдают предпочтение просмотру сторис. Если у Вас коммерческий профиль, добавлять в них ссылку на продукцию или партнерку можно будет только после того, как число фолловеров перевалит за 10 тысяч человек. В этом случае услуга накрутки подписчиков Инстаграм придется кстати.

Авторский профиль чаще всего создают блогеры, фотографы, массажисты и прочие узкопрофильные специалисты. Для таких страниц больше пойдет накрутка лайков, так как их число позволит повысить доверие к владельцу аккаунта, а пользователей лучше привлекать путем естественного прироста, так как имеет смысл обзавестись фолловерами, реально заинтересованными в услуге.





Грамотное оформление аккаунта в Инстаграм





Чтобы создать правильную страницу, стоит придерживаться трех простых правил:





Нужно знать, что описание профиля не может превышать 150 символов. Это должна быть наиболее важная информация – краткое описание о себе, предлагаемых товарах или услугах. Если у Вас имеется основной сайт, в шапке профиля стоит указать ссылку на него. Также можно разместить ссылки на страницы в других социальных сетях, если такие имеются. Особое внимание стоит уделить выбору фотографии для аватарки. Это должен быть яркий, профессиональный снимок. Если Вы создаете авторский аккаунт, это может быть Ваше фото. Если предлагаете какие-либо товары или услуги, стоит остановиться на тематическом снимке. Важно, чтобы он был оригинальным, а не общедоступной картинкой из Сети. Страницы с такой автаркой не вызывают доверия пользователей. Содержание публикаций должно быть интересным и качественным, а их размещение – регулярным. Хорошая идея – создание рубрик, зависящих от дня недели. Не забывайте общаться с аудиторией, проводить опросы, устраивать различные розыгрыши. Для реализации подобных мероприятий можно использовать не только размещение постов, а и истории, проводить прямые эфиры, которые стоит анонсировать заранее.





Главное, при естественном продвижении уделять этому вопросу достаточно времени, придерживаясь установленной регулярности размещения публикаций, оптимальным вариантом считается 1-2 постов в день, не снижая при этом качества контента. Если Вы ограничены во времени или хотите получить результат максимально быстро, предлагаем воспользоваться услугами нашей компании. У нас Вы можете заказать требуемое количество подписчиков, лайков и просмотров, отдав небольшую денежную сумму и не сомневаясь в эффективности и безопасности предоставляемых нами услуг.





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