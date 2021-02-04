Создавать ли бизнес в TikTok?

Многие не единожды сталкивались с рекомендациями продвигать бизнес через TikTok. Но появляется вопрос: подойдет ли платформа бизнесу и если да, то для каких его видов?

ТикТок – относительно молодая социальная сеть с развлекательным контентом. По популярности, а точнее по количеству скачиваний приложение обогнало даже Инстаграм. Что такого необычного в ТикТок? Функции сети – создание и просмотр коротких роликов, содержание которых не отличается серьезностью и сильной смысловой нагрузкой. Основной формат – развлечение, танцы, скетчи, юмор и т.д.





Какие же существуют возможности для бизнеса?

Если собираетесь задействовать сеть для бизнеса, то прежде всего, нужно понять особенности площадки. Что здесь, скажет так, «заходит»? Какие особенности аудитории? Очевидно, что платформа оптимальна не для каждой сферы, но те, кому подходит, могут значительно продвинуть бренд и увеличить приток клиентов.

Приложение поможет увеличить продажи товаров или услуг. Будь это магазин подарков, сеть кафе, торты на заказ, услуги связи, печать фотографий, косметика, одежда и т.д. Поскольку единственный формат контента в ТикТок – это короткие ролики, то важно снимать красивые видео с рабочим процессом и презентацией товаров. Нужно преподносить все в красивом и презентабельном формате: показывать, как изготавливается вещь, давать интересную информацию об услугах. Важно уметь удерживать внимание, чтобы пользователи смотрели ролик до конца. Это оптимальная платформа, помогающая выйти на большой рынок, заработать репутацию, заявить о себе. При этом ТикТок благодаря тому, что аудитория его молодая, меняется и развивается, поэтому важно следить за трендами и снимать ролики на актуальные темы, которые тем не менее не должны слишком далеко уходить от основной сферы деятельности бизнес-аккаунта.

Для раскрутки бизнеса важно:

понимать особенности целевой аудитории, говорить на ее языке;

ролики должны быть нескучными и интересными;

можно тестировать новые форматы видео, чтобы не зацикливаться на чем-то одном;

добавлять к роликам логотипы бренда и активные линки.

Рекомендуется, чтобы видео содержало прямой призыв к покупке, но это на усмотрение владельца профиля.

Таким образом, можно сделать вывод: бизнес-аккаунт в ТикТок – это возможность стать успешнее, получить новых клиентов и увеличить популярность торговой марки.





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