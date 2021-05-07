Способы скачать истории в Инстаграм

Периодически возникает необходимость скачать истории в Инстаграм. Прежде всего, потому что они исчезают через сутки (бывает жаль потерять). Вторая причина в том, что наверняка захотите разместить эти сторис в других социальных сетях, на Ютуб и на сайте. Невзирая на то, что есть функция «вечных сторис», их не всегда хватает для сохранения большого количества историй. Еще иногда хочется сберечь чужие сторис с важной информацией, чтобы после пересматривать, однако в Инстаграм отсутствуют закладки или же папки для такой задачи.





Какие же существуют способы скачать себе сторис из Инстаграм?





1. Можно загрузить сторис непосредственно во время публикации. В Insta предусматривается сохранение сторис в телефонную галерею после размещения, но следует убедиться, что данная опция активна.





2. Можно использовать возможности смартфона. Есть вариант – сделать запись с экрана, задействовав инсталлированную функцию. Однако стоит помнить, что если у вас Андроид, такая возможность не предусмотрена, поэтому необходимо скачать сторонние приложения. Захват экрана можно сделать на Айфон и Айпад. Если сторис с виде изображения, то можно сделать скриншот.





3. Использование ботов Телеграм. С такой задачей справляются различные боты, которые дают возможность скачивать не только сторис, но и прямые эфиры, фотографии, IGTV.





4. Еще один способ – это применение специальных приложений и программ для загрузки сторис. Для этого нужно зайти в софт, кликнуть на значок видеокамеры внизу и подобрать разрешение. В бесплатной версии в доступе разрешение до 720 пикселей. Если истории для личного пользования, то подобного качества должно хватить. Или придется оплачивать платную версию программы.





5. Можно закачать сторис из Инстаграм при помощи расширения браузера. Такие расширения дают возможность сберегать истории для компьютера. После инсталляции расширения можно сразу заходить в Инстаграм. Специальная кнопка «Скачать все» даст возможность загрузить весь контент профиля.





6. Можно скачать через мобильное приложение. Есть приложения, которые специально созданы для того, чтобы загружать сторис. Есть и такие, которые дают возможность загружать видео из разных социальных сетей.





7. Сервисы онлайн, сайты сохранения сторис. Функционируют они примерно одинаково. Нужно указать логин юзера и линк на его профиль в поисковой строке, и сам сервис отобразит доступные сторис.





Таковы основные способы загрузки сторис в Инстаграм.

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