Способы скачать истории в Инстаграм *

Периодически возникает необходимость скачать истории в Инстаграм *. Прежде всего, потому что они исчезают через сутки (бывает жаль потерять). Вторая причина в том, что наверняка захотите разместить эти сторис в других социальных сетях, на Ютуб и на сайте. Невзирая на то, что есть функция «вечных сторис», их не всегда хватает для сохранения большого количества историй. Еще иногда хочется сберечь чужие сторис с важной информацией, чтобы после пересматривать, однако в Инстаграм * отсутствуют закладки или же папки для такой задачи.





Какие же существуют способы скачать себе сторис из Инстаграм *?





1. Можно загрузить сторис непосредственно во время публикации. В Insta предусматривается сохранение сторис в телефонную галерею после размещения, но следует убедиться, что данная опция активна.





2. Можно использовать возможности смартфона. Есть вариант – сделать запись с экрана, задействовав инсталлированную функцию. Однако стоит помнить, что если у вас Андроид, такая возможность не предусмотрена, поэтому необходимо скачать сторонние приложения. Захват экрана можно сделать на Айфон и Айпад. Если сторис с виде изображения, то можно сделать скриншот.





3. Использование ботов Телеграм. С такой задачей справляются различные боты, которые дают возможность скачивать не только сторис, но и прямые эфиры, фотографии, IGTV.





4. Еще один способ – это применение специальных приложений и программ для загрузки сторис. Для этого нужно зайти в софт, кликнуть на значок видеокамеры внизу и подобрать разрешение. В бесплатной версии в доступе разрешение до 720 пикселей. Если истории для личного пользования, то подобного качества должно хватить. Или придется оплачивать платную версию программы.





5. Можно закачать сторис из Инстаграм * при помощи расширения браузера. Такие расширения дают возможность сберегать истории для компьютера. После инсталляции расширения можно сразу заходить в Инстаграм *. Специальная кнопка «Скачать все» даст возможность загрузить весь контент профиля.





6. Можно скачать через мобильное приложение. Есть приложения, которые специально созданы для того, чтобы загружать сторис. Есть и такие, которые дают возможность загружать видео из разных социальных сетей.





7. Сервисы онлайн, сайты сохранения сторис. Функционируют они примерно одинаково. Нужно указать логин юзера и линк на его профиль в поисковой строке, и сам сервис отобразит доступные сторис.





Таковы основные способы загрузки сторис в Инстаграм *.

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