Стикеры в ТикТок: как отыскать и добавить в видео?

В ТикТок несложно оформить видео анимированными стикерами, дополнить его эмоциями. Такой метод сделает ролик более уникальным (особенно это важно, если вы применили фрагмент из чужого видео). С самого начала в ТикТок были декоративные стикеры, однако в скором времени появились интерактивные, похожие на те, что есть в историях Инстаграм. К примеру, имеется стикер опроса. Пока подобных стикеров немного, однако их появление свидетельствует о том, что платформа планирует развиваться и дальше в данном направлении.

Где отыскать стикеры и как дополнить видео?

Стикеры – наклейки, что добавляются поверх ролика. Существуют еще стикеры для сообщений. Итак, что нужно сделать для их поиска и добавления?

1. Для начала необходимо загрузить видео в ТикТок и при необходимости обрезать. Затем следует кликнуть на «Далее». Высветится меню редактора с наклейками, музыкальным сопровождением, словами и прочими инструментами. Внизу расположен круглый смайлик, на котором и написано «Стикеры».

2. Когда панель со стикерами открыта, для добавления соответствующего варианта, нужно просто кликнуть на выбранный стикер.

3. Наклейки на ролике можно вращать, двигать, менять их размеры. Для перемещения нужно зажать стикер и сместить его на требуемый участок ролика. Чтобы поменять размер, необходимо сжать или расширить пальцами, зажав стикер. Убрать наклейку тоже несложно. Для этого нужно зажать его и переместить к появившемуся значку с надписью «Удалить». Необходимо, чтобы значок с корзиной засветился красным.

4. Есть еще один вариант: присоединить стикер к определенному объекту в ролике. Он будет двигаться вместе с ним. К примеру, можно добавить поверх лица кошачью мордочку или изображение какого-то другого зверька. Чтобы наклейка вращалась в сочетании с объектом, нужно нажать на него. Открыть меню из двух пунктов и кликнуть на наименование «Пин-код». Таким образом, стикер смещается на требуемый участок ролика. Если понадобится, можно поменять размер. С помощью ползунка можно установить, на каком отрезке ролика стикер прикрепляется к объекту. Затем нужно еще раз кликнуть на «Пин-код».

5. Кроме того, есть вариант скорректировать продолжительность демонстрации стикера. К примеру, сделать так, чтобы тот появился через несколько секунд после начала ролика, а потом еще через время исчез. Для этого нужно снова зажать стикер и выбрать пункт «Установить продолжительность». Сместить при помощи ползунка необходимый отрывок ролика, на каком отобразится стикер, и кликнуть на галочку для сбережения результата.

Стикеры в ТикТок – это еще одна возможность выделиться в данной сети. Возможности данного инструмента пока небольшие, но в скором будущем платформа планирует их расширять.

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