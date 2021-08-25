Тик Ток запустил формат нативной рекламы для брендов Spark Ads

Китайская социальная сеть Тик Ток быстро заняла своё место на российском рынке рекламы. Неудивительно, так как только в 2020 году за один квартал число пользователей платформы выросло в 3 раза! Интересно, это пандемия и локдаун так сказались на популярности Тик Тока? Или нам просто не хватало подобной социальной сети, в которой свое место нашли одновременно и подростки, и пенсионеры.





Очень быстро Тик Ток открыл в России своё представительство и занялся продажей рекламных площадей. Теперь для брендов и компаний доступен новый формат рекламы — Spark Ads. Что он представляет собой? Рассказываем.





Spark Ads — это нативный формат рекламы, в котором для продвижения используются ролики, размещенные рекламодателем непосредственно в своем аккаунте. Кроме того, рекламодатели могут продвигать не только свои видео, но и видео сторонних пользователей, которые приняли участие в рекламной кампании.





Благодаря тому, что этот тип рекламы имеет нативный формат, он обходится дешевле и показывает более высокую результативность. Важно также и то, что полученные от рекламы просмотры, лайки и комментарии будут доступны в аккаунте рекламодателя. То есть таким способом можно поднять рейтинг всех публикаций своего канала, а для посетителей не будет разницы между роликом, набравшим реакции пользователей органически или с помощью продвижения.





Формат разработан командой Тик Тока для того, чтобы бренды и компании могли встать в один ряд с креаторами и не выглядеть белой вороной. При создании объявления доступны все те же инструменты, как и при создании обычного видео.





Ещё один хороший способ продвинуть свой аккаунт — увеличить число просмотров, подписчиков и лайков с помощью полезного сервиса SMMTouch. С его помощью можно накрутить показатели аккаунта и вывести в топ любое видео. Это обойдется дешевле, чем настраивать рекламную кампанию, а все действия будут выполнять живые пользователи, часть которых с удовольствием будет следить за вашими работами и после выполнения полезного действия. Главное — делайте качественный контент. А мы постараемся помочь вам с его продвижением.





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