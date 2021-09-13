В августе 2021 года стало известно о том, что китайская соцсеть TikTok приступила к тестированию формата историй. Это значит, что у создателей контента появится ещё один удобный инструмент для взаимодействия с аудиторией и увеличения охвата. Рассказываем все подробности.
Истории, или как их чаще называют, просто «Сторис» — это формат, который получил распространение благодаря тому, что понравился пользователям Instagram. Дело в том, что алгоритм этой социальной сети, после того, как её прибрал к рукам Facebook, претерпел изменения и сделал практически не результативным продвижение органическим методом — с помощью контента. Когда в Инстаграм появились сторис, это позволило контентмейкерам захватить аудиторию дополнительным сообщением. Сейчас сторис — неотъемлемый инструмент продвижения во всех социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, даже в Твиттере они есть.
Что уже известно о сторисах в Тик Ток. На самом деле, немало:
Функционал уже доступен ограниченному числу пользователей. От них мы знаем, что для размещения сторис запланирована отдельная кнопка в левой части панели. Для этого формата можно будет использовать изображение, снятое камерой, или выбранное из медиатеки. Можно добавить стикеры, тексты и другие интерактивные элементы.
В том варианте, который доступен некоторым тиктокерам, сторис выглядит малофункционально. Чего только стоит тот факт, что меню сторис вызывается на экран тапом, а выпадающее окно загораживает основной экран. Однако, возможно, это только тестовая версия и, после анализа данных, разработчики выберут более приемлемый вариант.
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