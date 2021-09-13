ТикТок начинает тестировать истории

В августе 2021 года стало известно о том, что китайская соцсеть TikTok приступила к тестированию формата историй. Это значит, что у создателей контента появится ещё один удобный инструмент для взаимодействия с аудиторией и увеличения охвата. Рассказываем все подробности.

Истории, или как их чаще называют, просто «Сторис» — это формат, который получил распространение благодаря тому, что понравился пользователям Instagram. Дело в том, что алгоритм этой социальной сети, после того, как её прибрал к рукам Facebook, претерпел изменения и сделал практически не результативным продвижение органическим методом — с помощью контента. Когда в Инстаграм появились сторис, это позволило контентмейкерам захватить аудиторию дополнительным сообщением. Сейчас сторис — неотъемлемый инструмент продвижения во всех социальных сетях: Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук, даже в Твиттере они есть.

Что уже известно о сторисах в Тик Ток. На самом деле, немало:

во-первых, в TikTok сторис будут существовать в течение 24 часов после публикации;

во-вторых, отображаться сторис будут в отдельной ленте. Ей выделили место на боковой части экрана, однако появляться она будет с помощью касания;

в-третьих, сторисы будут отображаться только из ленты подписок. То есть пользователи будут видеть исчезающие сообщения только от тех, на кого подписаны.





Функционал уже доступен ограниченному числу пользователей. От них мы знаем, что для размещения сторис запланирована отдельная кнопка в левой части панели. Для этого формата можно будет использовать изображение, снятое камерой, или выбранное из медиатеки. Можно добавить стикеры, тексты и другие интерактивные элементы.

В том варианте, который доступен некоторым тиктокерам, сторис выглядит малофункционально. Чего только стоит тот факт, что меню сторис вызывается на экран тапом, а выпадающее окно загораживает основной экран. Однако, возможно, это только тестовая версия и, после анализа данных, разработчики выберут более приемлемый вариант.

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