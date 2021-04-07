TikTok планирует запустить версию групповых чатов

До конца этого года платформа ТикТок запускает опцию групповых чатов. Данная площадка совсем недавно была известна как место, где создаются ролики развлекательного характера, считалась «молодежной». Теперь возраст основных пользователей платформы постоянно повышается. Запуск же опции групповых чатов даст возможность ТикТок конкурировать с Фейсбуком и Инстаграм. До этого в ТикТок можно было общаться в личных сообщениях, в комментариях, в опросниках. Теперь благодаря групповым чатам можно одновременно обсуждать информацию, темы с несколькими людьми, как это можно делать в мессенджерах и других социальных сетях постарше. Таким образом, ТикТок постепенно становится платформой для полноценного общения, а не только узкоспециализированной площадкой для создания роликов. Групповые чаты дадут возможность удерживать юзеров в приложении длительное время. Это и огромное преимущество для рекламы, развития коммерческих профилей, продвижения бизнеса.

В китайской версии ТикТок, которая называется Douyin, групповые чаты есть уже достаточно давно. Совсем скоро похожую опцию будет иметь и локализированная версия платформы. А Douyin в настоящее время уже применяют 600 млн. пользователей, чтобы выстроить общение и продвигать бизнес.

Известно, что запуск опции планировался еще в прошлом году, однако на тот момент планам не суждено было сбыться из-за критики сервиса тогдашнего президента США Д. Трампа.

В настоящее время администрация ТикТок занимается планированием того, в каких регионах будут запущены групповые чаты. Служба обмена сообщениями, вероятно, будет незашифрованной. Сама платформа пока еще никак не прокомментировала этот момент.

Если вы хотите раскрутить свой аккаунт, увеличить популярность страницы, обращайтесь в нашу компанию, мы поможем накрутить репосты в ТикТок.

Также рекомендуем: Instagram анонсировал черновики историй







