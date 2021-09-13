ТикТок сделает кнопку Продвигать для роликов бизнес-профилей

Социальную сеть TikTok называют раем для бизнеса, которому нужен органический охват. Мы все крайне устали от работы алгоритмов, которые занижают наши публикации в лентах подписчиков. Куда катится мир рекламы, если даже за охваты среди тех, кто уже является фанатом бренда или публичного лица, приходится платить и платить, как это происходит в Instagram?





В Тик Токе всё гораздо проще: делай хороший контент, участвуй в челленджах, используй инструменты, которые дает соцсеть — и ты на коне! Именно благодаря работе алгоритма, платформе удалось привлечь бизнес. Куда проще представить свой товар в коротком видео с эффектами и музыкой и при этом получить должное внимание аудитории без лишних затрат, чем спорить с алгоритмом Instagram.





Привлекая внимание бизнеса, TikTok не забывает о главном — о монетизации платформы. Для продвижения крупного бизнеса компания уже запустила свой продукт — платформу TikTok for Business. Она уже снискала популярность в России и странах СНГ.





Теперь соцсеть взялась за форматы продвижения для тех, у кого нет времени разбираться в сложных рекламных кабинетах. Тик Ток открыл опцию Boost-like «Promote» для всех бизнес-аккаунтов.





С помощью кнопки Promote/Продвигать любое видео в аккаунте можно поставить на продвижение. Таким образом больше не нужно создавать специальные видео для запуска их в рекламу. Достаточно того, что публикуется в профиле.

Идея не нова: такая же опция доступна в рекламном кабинете Facebook и Instagram. На вооружение её взяли и во Вконтакте. Это простой способ запустить рекламу профиля или сайта, без получения дополнительных навыков в настройке рекламы.

Если в вашем профиле доступна функция «Продвигать», чтобы её запустить, необходимо пройти несложный алгоритм:

Выберите видео, которое станет рекламным. Соцсеть предложит выбрать одно из самых популярных видео в аккаунте. Настройте параметры продвижения. Например, что вы хотите — продвинуть сайт или увеличить охваты аккаунта, сколько вы готовы тратить, какая аудитория должна увидеть ролик и т.п.





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