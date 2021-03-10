В Instagram появилась функция Недавно удалено

В социальной сети Instagram появилась опция, аналогичная корзине. Она называется «Недавно удалено» или Recently Deleted. Это обновленный раздел, где можно будет просматривать и при необходимости возвращать удаленный контент, как фотографии, так и ролики, то же самое касается сторис, IGTV, Reels. Ликвидированные публикации будут сберегаться в так называемой корзине в течение месяца. Вместе с тем удаленные сторис сберегаются не более суток.

Чтобы открыть категорию «Недавно удалено», необходимо зайти в «Настройки аккаунта» и выбрать необходимую категорию. Можно окончательно удалить или восстановить любые публикации и любой контент.

Обозначенная опция позиционируется социальной сетью как полезная для защиты при взломе. Особенно, если взломщики получают контроль над целой страницей и начинают с того, что пытаются удалить все публикации и сторис. Теперь, с появлением обозначенной функции, чтобы окончательно ликвидировать фотографии и ролики, необходимо будет подтвердить, что именно вы – владелец страницы. Это делается при помощи СМС-сообщения или письма на электронную почту.

Обновленная опция появится у всех юзеров после того как они обновят приложения.

Непосредственно техническая поддержка сервиса отмечает, что хакеры, взломавшие страницу пользователя, удаляли контент безвозвратно, и до появления этой функции, у юзеров не было никакой возможности возвратить свои фотографии и видео. Как уже упоминалось, появление опции «Недавно удалено» – обеспечение дополнительной безопасности. Теперь при окончательном удалении поста нужно будет подтвердить свою личность. Конечно, не всем нравятся такие меры безопасности и необходимость каждый раз подтверждать свою личность при помощи писем на почту или сообщения, но, как показывает время, полноценное удаление различных фотографий и роликов практикуется пользователями совсем не часто, поэтому никого не утомит необходимость подтверждать владение профилем, когда речь идет о безопасности.

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