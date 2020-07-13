В какое время суток лучше всего публиковать посты в Инстаграм

На количество просмотров и лайков в Инстаграм влияет не только качество публикаций, хотя оно, несомненно, остается решающим моментом, а и время, в которое они размещаются. Лента социальной сети работает, ориентируясь на интересы пользователей. Алгоритм определяет, насколько интересен для Вас пост, учитывая Вашу реакцию на публикации данного аккаунта и похожих страниц. Но, несмотря на этот момент, время размещения постов также остается не последним фактором, на который стоит обращать внимание.





Оптимальное время для публикаций





При выборе времени для выкладывания поста стоит понимать, для кого он в первую очередь предназначен. Если это контент для школьников и студентов, стоит разместить его в течение дня, так как Ваша аудитория наверняка заходить в Инстаграм несколько раз в сутки, преимущественно в обед и позже: на переменах, после пар или уроков. Если Ваши публикации рассчитаны на более взрослых, работающих пользователей, то лучше выложить их в социальную сеть утром или вечером, так как днем Ваши подписчики заняты более важными делами, чем листание ленты в Instagram. Если Вы, например, предлагаете товары для молодых мам, то вероятнее всего увидеть Ваш пост они смогут днем, пока их малыш будет спать, а у них появится пару минут на социальные сети.

Также некоторые исследования показали, что лучше всего выкладывать посты в различное время, в зависимости от дня недели. Наиболее приемлемым временем признан промежуток с 17.00 до 21.00, а днем недели – среда.





Что и когда постить





Публикуя посты, стоит учитывать текущий день недели:





Понедельник. Для многих это достаточно сложный и загруженный день недели, поэтому Ваши публикации должны быть яркими и мотивирующими. Не стоит перегружать их серьезной информацией, так как большинству пользователей будет не до нее. Вторник. Отличный день для блогов и аккаунтов, занимающихся продвижениям товаров и услуг. Пользователи уже отошли от выходных и пережили понедельник, и теперь готовы воспринимать информацию о продукции или прочих предложениях. В этот день можно проводить статистику и вносить нововведения. Среда хорошо подходит для освещения какого-либо события. Если Вы достигли каких-либо достижений в своей отрасли, прошла выставка, презентация, конкурс, соревнования и прочее, можно написать об этом мероприятии, поделившись с подписчиками опытом, прикрепив лучшие фотографии с события. Четверг. Как показывает практика, это удачный день для постов про спорт. Даже если тематика Вашего аккаунта направлена в другую сторону, можно как-нибудь привязать Вашу продукцию к публикации о здоровом образе жизни и активном времяпровождении. Пятница. В завершении недели большинство пользователей одной рукой подчищают хвосты, а второй обзванивают бары в надежде забронировать столик, поэтому грузить их особо не стоит, вполне подойдет легкий пост увеселительного характера. Выходные. В субботу и воскресенье можно написать парочку интересных, цепляющих постов, содержащих не слишком серьезную, но запоминающуюся информацию.





Время публикаций – немаловажный, но не основной фактор популярности Вашего аккаунта. Если Вы хотите раскрутить свою страницу в Инстаграм быстро и безопасно, обращайтесь в нашу компанию. Мы гарантируем высокое качество аудитории и выгодные цены на все услуги.





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