На количество просмотров и лайков в Инстаграм влияет не только качество публикаций, хотя оно, несомненно, остается решающим моментом, а и время, в которое они размещаются. Лента социальной сети работает, ориентируясь на интересы пользователей. Алгоритм определяет, насколько интересен для Вас пост, учитывая Вашу реакцию на публикации данного аккаунта и похожих страниц. Но, несмотря на этот момент, время размещения постов также остается не последним фактором, на который стоит обращать внимание.
При выборе времени для выкладывания поста стоит понимать, для кого он в первую очередь предназначен. Если это контент для школьников и студентов, стоит разместить его в течение дня, так как Ваша аудитория наверняка заходить в Инстаграм несколько раз в сутки, преимущественно в обед и позже: на переменах, после пар или уроков. Если Ваши публикации рассчитаны на более взрослых, работающих пользователей, то лучше выложить их в социальную сеть утром или вечером, так как днем Ваши подписчики заняты более важными делами, чем листание ленты в Instagram. Если Вы, например, предлагаете товары для молодых мам, то вероятнее всего увидеть Ваш пост они смогут днем, пока их малыш будет спать, а у них появится пару минут на социальные сети.
Также некоторые исследования показали, что лучше всего выкладывать посты в различное время, в зависимости от дня недели. Наиболее приемлемым временем признан промежуток с 17.00 до 21.00, а днем недели – среда.
Публикуя посты, стоит учитывать текущий день недели:
Время публикаций – немаловажный, но не основной фактор популярности Вашего аккаунта. Если Вы хотите раскрутить свою страницу в Инстаграм быстро и безопасно, обращайтесь в нашу компанию. Мы гарантируем высокое качество аудитории и выгодные цены на все услуги.
Также рекомендуем - Как закрыть комментарии в Инстаграм