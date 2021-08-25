Замок на видео в Тик Ток: как поставить и снять?

Тик Ток позволяет скрывать от сторонних пользователей видео, которые вы создаете, а также видео, которые вам нравятся. Скрытые от чужих глаз видео находятся под знаком замка, который ставится по умолчанию на первом этапе пользования социальной сетью. Рассказываем, как снять замок и открыть свои видео для других.





Все видео, которым пользователь Тик Тока ставит «лайк» (значок «сердечко») попадают в особую ленту «Избранное». Опытные пользователи Тик Тока не ставят лайки всем подряд, а только на те видео, которые хотят сохранить в Избранном. Для чего это делается? Для того чтобы поделиться понравившимся видео с теми, кого нет на платформе, или использовать видео, как референс, для создания собственного контента. Все попавшие в «Избранное» ролики скрыты от чужих глаз, однако их можно открыть. Делается это в настройках.





Чтобы сторонние пользователи видели, какой контент вы сохраняете, необходимо перейти в настройки. Значок «Настройки» находится в правом верхнем углу и представляет собой 3 полоски. В открывшемся меню выберите второй пункт — Конфиденциальность. Выберите «Все» в строке «Понравившиеся видео »





В списке параметров, которые можно показывать или скрывать, есть не только понравившиеся видео. Вы можете открыть их для всех — тогда они будут видны в профиле. Также вы можете сделать аккаунт приватным или открытым, разрешить или запретить рекламодателям использовать ваши видео, выбрать, кто может отправлять вам сообщения, загружать ваши видео, оставлять комментарии, отправлять сообщения, сшивать свои видео с вашими и т.п. В этой же вкладке меню находится ссылка на заблокированные вами аккаунта.





Где еще стоит замочек в Тик Токе? На вкладке «Приватное». Это видео, которые вы опубликовали только для себя. Вы можете зайти в настройки каждого видео из вкладки «Приватное», выбрать пункт Конфиденциальность и изменить параметр «Кто может просматривать это видео». В таком случае выбранное видео попадет в общую ленту.





Закрыть можно не только отдельные ролики или понравившиеся видео. Но и весь аккаунт.





Если же вы хотите не скрывать свои видео, а наоборот, показать их всему миру, используйте сервис SMMTouch, который позволят накрутить просмотры и подписчиков любому аккаунту в Тик Токе. Сервис предоставляет услуги только живых пользователей, поэтому вы не получите бан за активность, как это бывает при накрутке ботами.





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