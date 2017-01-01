Как это работает?

С SMMTouch купить комментарии в Вконтакте очень просто, для этого необходимо:

1) Выбрать необходимый пакет услуг.

2) Добавить ссылку на фото или публикацию ВКонтакте.

3) Произвести оплату.

Запуск комментариев начинается через 5-60 минут после оплаты. Если у вас есть сомнения, начните с минимального заказа в 50 ₽ за 100 комментариев и проверьте, как это работает.

Воспользуйтесь сервисом SMMTouch, и у вас навсегда отпадет вопрос: как накрутить комментарии в Вконтакте быстро и дешево.